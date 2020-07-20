香港近一年來受反送中、港區國安法影響，使香港投資開放環境消失，不少跨國企業遷移總部，人才移出，有經濟圈人士看好，台灣能取代香港部分金融功能地位。但國際趨勢觀察家、猶太裔美籍律師方恩格坦言，台灣曾規畫要成為「亞太金融中心」，但談了20多年，「法規遲未鬆綁」，機會不大。

據《風傳媒》20日報導，對於「台灣能否取代香港，成為亞太金融中心？」目前擔任多家跨國金融機構律師的方恩格（Ross Feingold），受訪指出，許多跨國企業將總部遷出香港，在近似環境下，首選會是新加坡。

他分析香港、新加坡、台灣人的個別優劣勢指出，香港的金融人才在執行力上又快又好，新加坡人雖然民情較保守，但很多是高學歷、國際化等能力強，台灣人忠誠度高、待人很和善，也較其他地區了解大陸市場，但國際化程度，相較之下的確是差一大截的。

事實上，據《工商時報》本月初報導，台灣早在1990年代就提出了「亞太營運中心」的概念，其中就包含金融中心。然而，經過了近30年，進展相當有限，金融服務國際化程度相當低，還是著眼於國內市場。

報導提到，要打造「金融中心」，首先需要自由開放的創新環境，但「金管會」只有高度監督思維，鮮有創新開放的作法，金融管制嚴厲，新創產品處處受限，無法接受高風險商品。

其次，資金需自由移動，而央行對於資金進出與匯率有相當的管制，央行總裁楊金龍先前曾指出，「台灣有可能被美國列為匯率操縱國觀察名單」。

第三，「輕稅負是各金融中心的重要條件之一，台灣卻與其差距甚大」。最後，「缺乏友善外國人環境，國內金融人員英文水平普遍不高，雙語學校也不多」。

(中時新聞網)