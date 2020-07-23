胡錫進認為，報復美方要讓它覺得痛，就得對港澳總領館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，也會讓華盛頓疼得不得了。圖為美國駐香港的港澳總領事館。（圖／美聯社）

近日在美方下令關閉大陸駐休土頓總領事館後，大陸可能採取何種報復措施？引起網路上的熱烈議論。而最早在大陸網上透露上美方關閉大陸駐休士頓總領事館的《環球時報》總編胡錫進分析稱，如果要讓美國覺得最痛，應該對港澳總領館下手，就算不關閉，只要對這個一千多人的領事館砍成2百人，肯定讓美方頭疼得不得了。

針對目前美國在大陸的6座領事館哪一個最可能被選為北京對美報復手段，外媒最傳出大陸將關閉美國駐武漢總領館，隨後網路傳出網民認為港澳總領館可能性最大，港媒也引述消息人士稱成都總領館將是首選。大陸媒體網紅胡錫進認為，這一次路透社8成是錯了，因美方之前已經在武漢總領館做了一些撤出準備，美方可能希望中方拿武漢總領館開刀「扯平」，因為如此美方的損失最小，《路透》發這個消息似乎有引導中方這樣做之嫌。如果中方決定也關閉美國一個總領館，選擇武漢就太便宜美方了。

胡錫進指出，華盛頓限72小時關閉休士頓領館，是極其無禮的做法，也造成中方很多麻煩。關閉領事館或互逐外交官雖然轟動大，但帶來的實際觸動並不很深。中方若不想與美國開展極端外交戰則罷，如果確定要打外交戰，中方手上的彈藥會比美方更多。中方一旦要報復，應該在一個讓美方感到更痛的地方下手。

他分析稱，中方在美國加上休士頓共有5個總領館，美國在中國加上香港的則有6個，而且它在香港的總領館至少有一千幾百人（還有說加上雇員有幾千人的）。要這麼多人幹嘛？明擺著就是個情報中心。中方反制的方法很多，比如一旦對它的港澳總領館下手，即使不關閉它，把它的人數砍掉一大半，只給它留一兩百人，也會讓華盛頓疼得不得了。

胡錫進說，看大陸外交部的表態，顯然一定要報復了，這會讓美國的各駐華領館都踏實不了。就這麼讓他們緊張著吧，美方各家領館都得做好緊急計畫，文件檔案打好包準備燒掉，最後中方再選一個出來關閉。

他還指出，美國關閉大陸駐休士頓總領館的消息是中方最先發出來的，這打破了以往的慣用做法。中方直接把事情擺到檯面上，讓美方的表態很像是倉促草擬的，說什麼關閉中國駐休士頓總領館是為了保護美國的智慧財產權和美國人的私人資訊。這都是什麼鬼話啊！顯然是中方的反應令美方措手不及。

(中時新聞網)