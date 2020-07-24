台數科24日宣布推出華納媒體（WarnerMedia）旗下的HBO GO線上影音服務，拓展視聽娛樂服務。

華納媒體與其代理商永鑫多媒體攜手，今年4月首次於TBC台灣寬頻通訊推出HBO GO線上影音服務，而凱擘大寬頻、台灣大寬頻、屏南有線電視，以及大新店有線電視也陸續於5月推出HBO GO。而HBO GO也已內建於凱擘大寬頻的A1 Box中，這次再擴大與台數科合作。

另外，HBO GO已從7月1日開始，提供台灣使用者透過App Store或Google Play下載HBO GO，就可以直接在HBO GO內訂閱，每月價格約150元。

台數科董事長廖紫岑表示，HBO GO將為台數科的訂戶提供了嶄新的娛樂體驗，每月僅99元，就可以隨時隨地在行動裝置或台數科旗下有線電視上觀看自己喜歡的節目。。

廖紫岑強調，台數科目前廣泛合作OTT內容，不僅讓有線電視的業務上增加了收視戶的黏著度，也成功地讓數位電視融入OTT多樣的內容，滿足收視戶的娛樂需求。

台數科表示，HBO GO採付費收費，每月99元，即可享受從機上盒訂閱HBO GO線上影音服務，當中包括許多經典好戲以及強檔電影，隨時隨地，隨點隨看。

華納媒體（WarnerMedia）東南亞/太平洋/大中華地區總經理施凱文（Clement Schwebig）表示，今年對HBO GO來說，是非常令人振奮的一年，隨著台數科的加入，愈來愈多有線電視訂戶可以享受HBO GO的優質服務與內容，未來HBO GO將持續與更多有線電視業者合作。

台數科與華納媒體合作，觀眾將可透過HBO GO觀看許多HBO原創經典好戲，包括《冰與火之歌：權力遊戲》與《西方極樂園》，還有《末日巡邏隊》和《愛情，很有關係》等獨家播出的影集。此外，也有目前最新的《新梅森探案》與《極地闇殺》，還有許多好萊塢強檔電影，例如《全面攻佔3：天使救援》與《醜娃娃大冒險》等。

HBO Asia原創影集則包括甫播畢全劇共6集的《做工的人》，《做工的人》在今年6月於台灣地區HBO GO最多人觀看的前10部影片中就有5集入選。其他台灣原創作品還有金鐘影集《通靈少女》和《我們與惡的距離》，以及預計今年播出的《獵夢特工》和《戒指流浪記》等。

(工商 )