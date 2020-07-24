大陸外交部今宣布關閉美國駐陸成都總領事館。(影/央視畫面)

大陸外交部今天發出公告指出，外交部已通知美國駐華使館，決定撤銷對美國駐成都總領事館的設立和運行許可，並對該總領事館停止一切業務和活動提出具體要求。

陸外交部網站發表聲明指出，美方21日單方面挑起事端，突然要求陸方關閉休士頓總領事館，嚴重違反國際法與國際關係基本準則及陸美領事條約有關規定，嚴重破壞陸美關係，陸方上述舉措是對美方無理行徑的正當和必要反應，符合國際法和國際關係基本準則，符合外交慣例。

《南華早報》報導指出，美國駐成都總領館在2012年因王立軍事件聲名大噪，當年2月6日，前重慶市公安局長王立軍前往成都總領館叛逃，並且在總領館內待了30個小時後離開，該起事件導致當時的重慶市委書記薄熙來落馬。報導稱，北京如果關閉美駐成都總領館，預計兩國間的緊張關係將持續升溫。

大陸官媒央視今24日則開直播，曝光領事館正門最新現場畫面。

(中時新聞網)