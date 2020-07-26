受到民眾熱情申請的教育部體育署運動振興券「動滋券」，上網登記抽籤到7月26日晚間12點截止，尚未登記的民眾可得把握時間趕緊登錄。

教育部體育署提撥運動發展基金20億，發放400萬份面額500元電子票券「動滋券」，自7月20日凌晨開始開放民眾申請，截至今天下午4點，已經有超過670萬人登記成功、順利取得抽籤資格，今天是最後一天申請，因此開放分身份證號末碼單、雙號都能登記，登記後1小時，即可在「動滋網」的「登記查詢」網頁，查詢是否登記成功。

由於登記民眾相當踴躍，已經超過400份，登記截止後，體育署將在7月28日下午3時30分於「2020臺灣運動產業博覽會」電競館(松山文創園區多功能展演廳)，在律師公證下進行公開抽籤，同時邀請參加東京奧運的黃金計畫選手，包括射擊國手呂紹全、桌球國手鄭怡靜、拳擊國手陳念琴、游泳國手王冠閎出席動滋券抽籤活動。

動滋券抽籤結果會以「簡訊」及「電子郵件」通知中籤民眾，大家也可以上「動滋券」官網查詢，中籤民眾填寫領券人資料後，就可獲得500元額度的動滋券QR Code，體育署綜合規劃組組長劉姿君表示，動滋券等同於現金，民眾購買運動用品時，也不用擔心是否不能使用於已經打折過的商品，體育署也會在7月29日於體育署3樓大禮堂辦理百貨業者說明會，擴增合作業者名單，增加民眾消費的場域，方便中籤民眾前往做運動、看比賽、添裝備，一起出門挺運動。

(中時 )