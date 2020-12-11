財政部國有財產署、交通部觀光局及高雄市政府觀光局等中央及地方政府協助專案輔導六龜區寶來溫泉區業者合法化獲重大進展，目前已有7家業者與國產署簽訂專案設定地上權契約，朝合法化目標邁出一大步，這也是觀光產業全國首例國產署簽訂專案設定地上權契約。

六龜國蘭溫泉業者簡銘辰說，以前業者是與國產署簽委託經營30年，業者無法辦理貸款，經營上受到許多，現在地上權設定專案50年，業者可以土建融資，要新建旅館的資金較充裕，年限比較長，相對業者也較敢投資，不僅可以帶動就業及觀光，新建後的飯店住宿品質較優，也較吸引遊客前來消費。

本案由國產署於今年7月及10月同意辦理專案設定地上權，六龜溫泉業者自今年11月18日開始陸續與國產署南區分署簽訂專案設定地上權契約，已有7家業者完成簽訂契約，預估可收取地上權權利金1億480萬餘元，每年地上權年地租82萬餘元，50年地上權期間，可為國庫創造約1億4600萬餘元收益。

六龜寶來地區歷經種種困境，終於等到復甦時候，經輔導合法化後，業者有機會申請納入旅遊補助，不再扼腕錯失商機，目前南橫天池通車，將可吸引更多旅客入住，帶動六龜周邊地區商機，振興當地觀光，重新打造六龜溫泉區之美名。

(中時 )