美國總統川普民調慘輸篤定代表民主黨參選的前副總統拜登（Joe Biden），不過專家分析，並不只是因為川普對抗新冠疫情不力、處理反種族歧視運動失當，拜登民調之所以能夠超前，另一個隱藏的原因在於他是男性。

紐約市立大學（City University of New York）政治學教授貝納（Peter Beinart）27日在《紐約時報》（New York Times）撰文指出，川普民調落後拜登，幅度甚至拉大，部分反應的是美國人終於看到川普的真實面貌－他是無能的騙子，尤其他的團隊在面對新冠肺炎疫情以及反種族歧視示威運動時處置失當，都是民調落後的關鍵原因，不過貝納認為這只說明了一半的因素，另一個隱藏原因在於，川普今年對戰的是一名男性候選人。

貝納的論點主要能夠從淨支持率來看，淨支持率（net approval rating）指的是支持率減去不支持率，川普現階段的淨支持率為-15個百分點，儘管數字不好看，但是貝納指出，2016年選戰期間，川普更不受美國人歡迎，但最終他仍勝選。

那究竟是什麼原因讓川普在民調中敗退？貝納指出，過去4年來，美國選民對川普的觀感實際上沒有出現大幅度改變，反而是他們對川普對手的觀感出現變化，拜登現在的淨支持率為-1個百分點，希拉蕊當年的淨支持率為-17個百分點，換句話說，川普當年面對的是一個非常不受歡迎的對手，現在的他則沒有那麼幸運。

為何當年希拉蕊的支持度會這麼差？貝納認為她身為女性是主要原因，事實上，希拉蕊的支持度甚至低於1992年以來的每一位民主黨籍男性總統候選人，歐巴馬、柯林頓、高爾等人都沒有像希拉蕊那樣遭遇公眾的強烈反對。

2016年大選前夕，民調顯示希拉蕊比川普更不值得信任，上個月，皮尤研究中心（Pew Research Center）進行的民調則指出，認為拜登比川普更誠實的美國民眾多出12%。

不過根據美國事實查核網站「政治真相」（PolitiFact）調查政治人物發言的真實性，結果顯示希拉蕊不只比川普更誠實，甚至也比拜登更誠實。

文章引述2010年耶魯大學學者所做的調查，他們設定1男1女共2名虛擬候選人，兩人對權力都有強烈的企圖心，不過多數受訪者對於女性候選人出現了憤怒之情，這個研究解釋了為何多數美國人對希拉蕊有較深的不信任感。

(中時新聞網)