高齡98歲的前總統李登輝，今年2月8日因喝牛奶嗆到，導致肺部浸潤，住進台北榮總醫院，近日傳出病情不穩，總統、副總統等人赴醫院關心其健康情形，副總統賴清德今天被媒體詢問此事時並未多做回應僅不斷回答「謝謝」。

賴清德今天與衛福部部長陳時中等人出席台灣輔具暨長期照護大展

賴清德致詞時表示，2018年時曾以行政院長身份代表前來參展，當年主辦單位表示「要成為全球前3大輔具展」，當年是180家、500攤，而2019年已達200廠商、550攤，參加民眾達12萬人，已躋身世界前三大輔具展，今天盛況更勝以往，參展逾200家、580個攤位，雖然在疫情期間卻仍扶搖直上。

賴清德說，輔具產業在台灣有3大立基，包括「台灣社會需要」，因為台灣65歲以上長輩已占總人口的15.6％，加上近2年新生兒不到20萬人，人口老化十分嚴重，會對長照、輔具需求越來越高；「發展產業有能力」，台灣是ICT大國，而台灣醫療、公衛在世界也是名列前矛，近來不少ICT產業也跨足至醫療項目。

賴清德也指出，「政府支持」也是發展立基之一，衛福部推動長照2.0時把輔具也納入長照給付的項目內，也在全國設有34個輔具中心、109個據點。他說，只要繼續努力、所開發的輔具不只可以嘉惠國人，更可以造福全世界。

(中時 )