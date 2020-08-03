媒體報導指，總統府秘書長蘇嘉全女婿喬洛濱的香氛蠟燭公司，獲國營事業採購大單。喬洛濱2日發聲明指出，從未主動接觸政府單位及國營事業的採購，網購平台對所有人開放。

總統府秘書長蘇嘉全姪子、民進黨立委蘇震清疑因SOGO公司經營權之爭涉收賄，蘇嘉全以個人因素為由，主動向總統蔡英文請辭獲准。

不過，有媒體隨後報導，蘇嘉全的大女兒蘇㛄馠及女婿喬洛濱（Robin Johansson）的香氛蠟燭公司Vana Living，拿到國營事業新台幣1600多萬的大單。

來自瑞典的喬洛濱透過臉書發出聲明指出，他在緣分巧合下結識了遠在半個地球外的台灣女孩，並且相戀結婚；結婚之後，他開始認真思考長居台灣，因此決定自行創業，作為在台灣扎根的第一步，成立Vana Living後，引進許多北歐風格的產品，因為他很喜歡台灣，所以也很希望台灣人喜歡他的祖國瑞典。

喬洛濱說，他最近看到新聞，有台灣的國營事業福委會，因為採買Vana Living的蠟燭而遭到攻擊。他說，Vana Living一切依照台灣的商業法規經營，這個報導讓他感到相當難過與不解，因為Vana Living的所有產品，不但做工細緻、品質精良，也是非常專注於環保和生態永續的概念。

他說，不了解台灣的政治環境，也不清楚台灣商業文化是不是有一些複雜的禁忌，Vana Living從未主動接觸政府單位及國營事業的採購，網購平台對所有人開放，任何喜歡Vana Living的朋友，都可以自行上網選購。

(中時新聞網)