安娜貝爾自己爆米花DIY，拿點心邊欣賞個人主演的《安娜貝爾回家囉》。(翻攝自YuoTube)

新冠肺炎全球肆虐，各國演藝圈都受到影響，而美國疫情尤為慘重，好萊塢至今處於停拍等候的狀態，如今時序進入8月，自2011年起每年8月第一個周日被定為「國際娃娃節」，發行「厲陰宅宇宙系列電影」的華納兄弟影業趁今年的娃娃節，公開了旗下電影女主角「最強亡美」安娜貝爾的日常，隔離也把身為惡靈的她逼瘋。

華納兄弟影業公布了「最強亡美」安娜貝爾在疫情期間的日常，只見片頭還遵循著人物設定，長期被關在華倫夫妻家玻璃櫃中的安娜貝爾，安靜地坐在片場辦公室的會客椅上，但坐到第5天她忍不住了，跑去交誼廳開始爆米花DIY，接著帶點心進影音室欣賞個人主演的大片《安娜貝爾回家囉》。

安娜貝爾隔離到出現屁孩行為，拿影印機自拍。(翻攝自YuoTube)

安娜貝爾嘗試禁術，被幽靈料中隔離中內心相當無聊。(翻攝自YuoTube)

而安娜貝爾之後決定在有限的空間內，創造更多的趣味，沒事邊看VR邊轉椅子自得其樂，也綁起馬尾、戴上太陽眼鏡到小陽台曬日光浴，甚至無聊到出現屁孩行徑，趴在影印機上「自拍」浪費墨水，甚至拿通靈板出來玩，跑出「BORED(無聊)」整個被幽靈料中心情，最後不惜開車想偷跑，道盡許多受隔離民眾的心情，而影片最後不忘業配，公告《安娜貝爾回家囉》藍光、DVD及數位串流都已發行，希望粉絲大力支持。

安娜貝爾隔離日記

(中時新聞網)