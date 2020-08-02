羅志祥和周揚青分手後，520發出一篇記錄兩人9年甜蜜點滴的7000字長文，引外界猜測是否想求復合，但周揚青始終沒回應他的懺情文，上月底羅志祥低調過41歲生日，就被發現完全斷開周揚青，似乎想重新開始。

羅志祥上月30日迎來41歲，被發現在多個社群平台都取消關注周揚青，像是IG、微博，甚至在抖音唯一關注的周揚青也刪除，似乎想宣告徹底斷開過去，至於當時被爆料和他有長期不正當男女關係的愷樂，羅志祥雖然也刪了她的IG，但微博仍留著愷樂，引網友猜測他們是否還藕斷絲連。

羅志祥5月發懺情文，被猜是否想復合周揚青。（圖／翻攝自臉書）

事實上，周揚青日前在IG曬出與羅志祥好友三兒的合照，意外讓復合之說再度甚囂塵上，甚至被質疑是她自己放消息，讓周揚青直言：「請問我做這些復合的新聞是幹嘛呢？我堵我以後的燦爛的桃花嗎？」而羅志祥方面也發聲明：「針對近期網路上編造發布、傳播擴散有關羅志祥先生的不實消息，特此聲明，網路不是法外之地，對侵權行為必將嚴懲，絕不姑息！」雙方都完全否認復合傳聞。

(中時新聞網)