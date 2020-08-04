台股周二(4日)不甩外資周一大賣逾300億元利空，一路開高走高，各類股幾乎全面走揚，其中橡膠類股表現最亮眼，午盤大漲3%，類股指數收復大多數短期均線，僅仍在月線之下。上市橡膠股中包括正新(2105)漲逾5%、台橡(2103)漲幅4.5%、南帝(2108)逾4.3%、申豐(6582)漲3.3%，而中橡(2104)、建大(2106)多在1-2%不等，南港(2101)則是小漲0.6%。

周二盤中大漲的個股中，外資過去幾天僅偏好建大，連4天買超共796張，其餘皆是賣超動作不斷，像是台橡連續賣超12天共4250張、中橡賣超7天4861張、正新賣超3天5283張、南帝賣超3天423張、申豐則是賣超2天266張。

基本面來看，南帝雖上半年營收年減13.62%，但下半年可望補足上半年流失的業績，全年營運仍可維持去年水準；正新持續耕耘北美市場，除了供應Toyota北美熱銷車型RAV4、COROLLA備胎外，並成為北美Subaru輪胎供應商，亦成功承接北美FORD F-150開發案，第3季開始供貨。

台橡、中橡對全年看法保守，認為汽車供應鏈上下游無一不受疫情波及，下半年不確定因素仍多，但預估第3季會比第2季好轉；而醫療拋棄式手套需求大增，申豐訂單能見度已達年底，預期馬來西亞客戶將會穩定拉貨。

至於建大上半年營收年減16.17%，但深圳舊廠預計下半年在清空後進入實質開發階段，開發利益對EPS貢獻將上看50元；南港輪胎亦因南港廠都更計畫變更完成，推出豪宅建案總銷額逾210億元，這部分尚未反應在財報上，成為未來潛在利多。

法人分析，以歷史經驗來看，過往20年在8月，以傳產類股表現相對強勢，鋼鐵、塑膠、水泥、紡纖、橡膠類股勝率較高，其中橡膠類股上漲機率高達55%，電子、金融類股指數漲率都略低於5成，意味著在類股輪動下資金可望鎖定傳產類股，或許有機會在8月一展身手。

(時報資訊)