國會近日爆發收賄事件，6名跨黨派立委、前立委涉入其中，台北地方法院連續2天開庭後，今天下午裁定涉嫌行賄的李恆隆、白手套郭克銘、立委蘇震清、廖國棟與2人的辦公室主任余學洋、丁復華羈押禁見。對此，國民黨考紀會主委葉慶元表示，先前黨中央已討論過此案，考紀會將先行對廖國棟祭出停權處分。

葉慶元說，黨中央早在上周六就已定調，如果連法院都認為涉案情節重大，並且有逃亡串證之虞而對其收押的話，考紀會將先行停止黨權，至於未來有無更重的黨紀處分，就視法院判決結果決定。

(中時 )