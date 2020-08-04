立委涉收賄案廖國棟遭羈押禁見 國民黨祭停權處分 15:472020/08/04 中時 趙婉淳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國民黨中央。（趙婉淳攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國會近日爆發收賄事件，6名跨黨派立委、前立委涉入其中，台北地方法院連續2天開庭後，今天下午裁定涉嫌行賄的李恆隆、白手套郭克銘、立委蘇震清、廖國棟與2人的辦公室主任余學洋、丁復華羈押禁見。對此，國民黨考紀會主委葉慶元表示，先前黨中央已討論過此案，考紀會將先行對廖國棟祭出停權處分。 葉慶元說，黨中央早在上周六就已定調，如果連法院都認為涉案情節重大，並且有逃亡串證之虞而對其收押的話，考紀會將先行停止黨權，至於未來有無更重的黨紀處分，就視法院判決結果決定。 (中時 ) #立委 #處分 #法院 #考紀會 #羈押禁見 也許您會感興趣 政治熱門新聞 許淑華論文涉抄襲 母校逢甲大學說話了 - 新聞 蘇嘉全請辭不只因蘇震清？名嘴：受女婿賣台電1800萬元蠟燭事件波及 - 政治 丁允恭勾搭女記者有先例 劈腿被抓包 前妻結婚為賭氣 - 政治 蘇震清涉貪2000萬 屏東縣長、2綠立委同說4個字 - 政治 網湧臉書留言 轟韓不手軟 徐永明涉貪卻好安靜 ？黃捷：不方便 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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