祕魯是拉丁美洲新冠肺炎疫情最嚴重的地區之一，不過現在傳出，當地不只受疫情衝擊，上千名少女、女性在過去逾4個月的封鎖期間下落不明，當局擔心，這些女性恐遭遇不測。

「南美古國」祕魯是拉丁美洲新冠肺炎疫情最嚴重的地區之一，不過現在傳出，當地不只受疫情衝擊，上千名少女、女性在過去逾4個月的封鎖期間下落不明，當局擔心，這些女性恐遭遇不測。

綜合路透社、法新社報導，專門監控祕魯女性人權狀況的官員歐提茲（Isabel Ortiz）4日表示，自3月16日祕魯宣布封城以來，至6月30日期間，3個半月內，已有915名女性下落不明，當中606人為未成年少女，309人為成年女性。另外，祕魯女性部上周宣布，如果再加上7月的數據，祕魯一共約有1,200名女性失蹤。

歐提茲表示，這個數字令人震驚，當局推測，失蹤女性可能已遭遇不測，當中有些人可能面臨家暴、淪為性販運集團的受害者，或是捲入專挑女性下手的謀殺犯罪。

歐提茲表示，祕魯缺乏全國失蹤人口登記系統，因此他們只知道多少人失蹤，卻無從得知這些人後來是否被找到或是已經死亡，更無法得知這些人失蹤的原因，以及嫌疑犯、犯罪組織的下落。

新冠肺炎疫情衝擊全球，多國相繼實施封城、禁足令等防疫措施，與此同時各國家暴案件數量也直線上升，當中拉丁美洲、加勒比海地區針對女性的暴力犯罪情形尤其嚴重，在封城之前，祕魯平均每天有5名女性失蹤，封城之後，數字攀升至每日8人。

歐提茲表示，祕魯社會中的父權文化、大男人主義助長了針對女性的暴力犯罪，日常生活中有許多關於女性的刻板印象、形塑女性的行為，如果不服從，暴力行為就來了。

(中時新聞網)