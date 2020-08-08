《中時電子報》精選5件不可不知的國際大事，帶讀者掌握今（8）日的國際新聞重點。

【1】 印度客機衝出跑道斷2截 機上190人 至少17死

一架印度快運航空（Air India Express）波音737班機，從杜拜飛往印度科澤科德（Kozhikode）的卡里卡特國際機場，在降落時衝出跑道，機身斷成兩截，機上約190名乘客，目前已知至少17人死亡，包含2名機師。

【2】 北京猜不透川普！美情報單位稱陸不願見他連任

美國總統大選將於3個月後登場，雖然先前已有多位美陸學者稱「北京比較願意見到川普連任」，不過據美國國家反情報與安全中心（NCSC）表示，其實北京認為川普難以預測，不願意見到他連任，且伊朗也與陸同樣站在反川普連任陣線；此外，NCSC也指控俄羅斯竭盡所能詆毀民主黨總統候選人拜登，認為他是反俄「建制派」。

【3】 美太鴨霸忍無可忍 德法退出WHO改革會談

美國雖然在川普宣布退出世界衛生組織（WHO）後，仍欲完全主導WHO改革事務，令同時參與協商的德國與法國不滿，據3名官員向路透社表示，德法已決定退出WHO改革協商，這對原本計畫在總統大選前2個月發布改革WHO共同路線圖的川普而言，無疑是一大挫敗。

【4】 酸川普貿易協議是吹牛 拜登：當選後撤回對陸關稅

美國總統川普自上任以來，不論在外交與國際貿易上都要以「美國優先」，多次對陸增加關稅，直至今年1月初美陸簽定第一階段貿易協議，雙方關稅戰暫時告一段落。不過，在美國大選中，目前民調領先的民主黨籍候選人拜登認為川普的貿易協議成效根本是過度吹牛，且他若能入主白宮，將撤回對陸關稅。

【5】 美財政部公布制裁香港特首林鄭在內的11名官員

美國財政部7日對包括香港領導人林鄭月娥在內的陸港11名官員人實施新一輪制裁，指控他們壓縮香港政治自由。財長穆努欽公布制裁名單時表示，「美國與香港人民站在一起，我們會善用我們的工具以及當權機構鎖定那些削弱香港自治的人。」

(中時新聞網)