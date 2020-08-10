壹傳媒黎智英、其兩名兒子及4名壹傳媒高層共7人，今早(10日)以涉違反港區國安法或串謀欺詐，遭警方拘捕，大批警員早上抵達香港壹傳媒總部搜查。港媒指出，壹傳姏 集團已向員工發出內部通告，指媒體總部將軍澳辦公室出現突發狀況，員工因此不用上班。

據《東網》報導，香港壹傳媒公司總部設於將軍澳工業邨，在黎智英與多名壹傳媒高層被逮捕後，壹傳媒發出內部通告指出，將軍澳辦公室出現突發狀況，員工暫時不要上班，上班途中的同事可即時折返。

該通告稱，集團穿梭巴士將因應要求，暫停來回將軍澳廠房至調景嶺的服務，已上班的同事則須留在座位工作，以等候下一步指示。

香港壹傳媒創辦人黎智英今天清晨遭港警以違反香港國安法「勾結境外勢力」罪名逮捕，黎智英在上午11時左右被押回去將軍澳的壹傳媒總部辦公室進行調查，約3小時後，黎被轉押往警署繼續接受警方調查。黎智英離開大樓時，被問及會不會擔心壹傳媒以及香港《蘋果日報》的前景及出路，黎表示「不知道，走一步算一步，無法擔心太多」。

同案被捕的還包括黎智英的2名兒子黎見恩、黎耀恩，以及4位壹傳媒的高層，分別是行政總裁張劍虹、營運總裁兼財務總裁周達權、行政總監黃偉強及壹傳媒動畫公司總經理吳達光。

(中時新聞網)