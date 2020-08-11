老公的line真的很恐怖，人妻不要隨便看！桃園一名人妻，不經意看到丈夫阿豪（化名）與女下屬小雅（化名）對話，驚覺兩人關係不尋常，逼問之下阿豪坦承偷吃，人妻調閱丈夫手機GPS軌跡，赫然發現兩人不但在台灣衝摩鐵，就連去日本出差5次，每次5天起跳，次次同房！人妻憤而提告求償，桃園地院判小雅需賠償50萬元。

判決書指出，阿豪與妻子2008年結婚，育有2名子女。今年1月，阿豪之妻借用他的手機，發現丈夫與女下屬小雅用line聯絡，竟然相約趁她農曆春節回娘家私會，逼問之下，阿豪坦承姦情，也認了多次跟小雅到摩鐵開房。

豪妻震驚，打開老公手機GPS軌跡，發現他跟女下屬從2016年9月起，至少去汽車旅館11次；2018與2019年，兩人共到日本東京、大阪出差5次，每次5天起跳，通通都是同居一房。

豪妻憤怒提告求償60萬元，小雅認了偷吃人夫，卻向法官主張，自己離婚，每個月要給前夫2萬元，支付2名未成年子女的扶養，豪妻求償金額過高，10萬元較適當。

桃園地院法官審理認為，小雅確實侵犯人妻配偶權，雖然她自稱每月須負擔扶養費，應屬實情，但與本件損害賠償案無關，賠償金50萬元應為合理。全案可上訴。

(中時新聞網)