廣運(6125)今年參加2020自動化展，共承租25個攤位盛大展出先進自動化製程、物流及5G、物聯網應用設備。廣運8月以來股價表現強勁，由18.05元向上衝高至25元。

廣運今年自動化展出內容包括：1.半導體原料自動供料下料設備。2.同步定位與地圖構建無人搬運車系統。3.自動移載多工機械手系統。4.半導體材料成品搬運存取系統。5.工業4.0雲端AI戰情指揮中心。6.高效散熱雙水冷通道智慧數據中心系統設備。

廣運成立於民國65年7月，於民國76年3月改組，更名為廣運機械工程股份有限公司，憑藉多年對工廠自動化發 展的規劃、設計、製造、安裝、試車及售後服務，於民國101年10月跨足水產養殖領域，搭配旗下太極(4934)能源的太陽能產品優勢，創新開發綠色智能自動化循環水養殖工廠。工廠可歸屬於高產能、全方位水質與機件自動監測與控制、遠端物聯、低廢水排放的環保科技廠房。在標準化生產模式下，廣運也成熟的進行多樣海水魚養殖，並於民國102年3月針對石斑魚加入產銷履歷評鑑系統，提供食安級水產品善盡企業社會責任。

(時報資訊)