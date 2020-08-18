中國大陸駐日內瓦代表團發布消息指出，大陸首次以締約國身份參與《武器貿易條約》第6次締約國大會並提交書面發言稱，要強化負責任的武器貿易理念，呼籲各國不向非國家行為體出售武器，停止借軍售干涉主權國家內政。此項呼籲明顯針對美國，要求停止對台軍售。

據《解放軍報》報導，周一（17日）至周五（21日），受新冠疫情影響，訂於17日至21日召開的《武器貿易條約》第6次締約國大會以書面形式召開，中國首次以締約國身份與會並提交書面發言。中國裁軍大使李松表示，中國重視常規武器引發的人道主義問題，嚴格管理武器出口，並支持國際社會採取措施規範國際武器貿易，打擊非法武器轉讓。

中國大陸在書面發言中就加強《武器貿易條約》提出三點主張：一是持續提高條約普遍性和有效性，開展國際合作與援助；二是加強聯合國框架內常規武器軍控機制的互動協作，支持聯合國在常規軍控方面發揮核心作用；三是進一步強化負責任的武器貿易理念，呼籲各國不向非國家行為體出售武器，停止借軍售干涉主權國家內政。

《東網》報導說，《武器貿易條約》2013年4月2日在聯合國大會上通過，翌年12月24日生效。大陸外交部長王毅2019年9月在第74屆聯合國大會上宣布，中國已啟動加入該條約的國內法律程序。今年7月6日，中國大陸駐聯合國秘書長交存加入書，正式成為締約國。

(中時新聞網)