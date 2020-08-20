台南市議員開「假三倍券記者會」，遭警方法辦；彰化縣衛生局採驗出一位確診案例，遭中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風調查。國民黨革實院長羅智強認為兩起事件，都是「作賊心虛，所以容不得半點雜音」，更批評閣揆蘇貞昌、陳時中「二人耍官威，耍到以為自己是土皇帝」。

羅智強在臉書發文說，馬英九執政8年，依社維法移送的案件加起來僅近百例；蔡英文執政時則是翻倍再翻倍，把社維法當血滴子用，容不得半點雜音。

他說，在台南市議員王家貞與李中岑因提醒中央「民眾疑似收到假3倍券」而被移送的同時，警方不就在雲林破獲了偽造三倍券的工廠嗎？蘇貞昌不感謝兩位議員就算了，竟然還把血滴子套在民意代表的頭上，希望議員就此閉嘴。

羅智強說，蘇貞昌如此，陳時中竟也學了他的壞。彰化衛生局防疫有功，採驗出一位確診案例，結果卻被陳時中要求政風處調查，血滴子不只飛向民意代表，更往政府官員的頸子上抹去。蘇陳二人耍官威耍到以為自己是土皇帝。

(中時 )