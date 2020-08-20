行政院長蘇貞昌宣布將補助全台國中小學，兩年內達到「班班有冷氣」，市議員林德宇詢問市長盧秀燕是否要給蘇貞昌院長按「讚」。（陳世宗攝）

行政院長蘇貞昌7月初宣布將補助全台國中小學，兩年內達到「班班有冷氣」，市議員林德宇20日在議會臨時會中指出，地方政府的配合工作也非常重要，市府應盡速完成校舍電力改善盤點等基本工作，冷氣不是時間到了會自己裝好，他也詢問市長盧秀燕是否要給蘇貞昌院長按讚；市長盧秀燕表示肯定，說要給蘇院長按「讚」。

市議員林德宇質詢說，台中市國中小目前還有約9500間教室尚未安裝冷氣，是筆不小的數目，教育局務必盡快規劃分工並探討工作細項。詢問教育局長楊振昇目前已完成多少間學校的電力改善盤點？

楊振昇指出，林德宇一直對校園冷氣議題相當關心，他表達感謝。到8月17日為止共完成206間學校的電力盤點，這是教育局、台電及學校等各單位要一起完成的工作。

林德宇表示，校內人員在經驗或人力方面可能有所不足，教育局應盡量提供協助，協調相關專業人士來一起趕快完成電力的盤點，才能開始寫計畫爭取補助。，教育局是否有估算全台中市國中小的電力改善需要多少經費？楊振昇表示，教育局都有計算。

林德宇強調，冷氣不是時間到了就會自己裝好，前置的工作都非常重要，每間學校的校舍都不一樣，要裝什麼樣的機型、未來如何統一採購都需要詳細規劃，現場的狀況也要跟教育部反映。前幾天教育部宣布5月、6月、9月、10月等月份的冷氣電費將納入一般性補助，教育局也要盡快將後續的補助工作接上。

林德宇指出，目前班班有冷氣政策的相關工作都在推展中，市長盧秀燕曾說會考慮針對此政策為蘇貞昌院長按讚，他詢問盧市長現在決定要按讚了嗎？盧秀燕則回應，她的確要給蘇院長按個「讚」，如果經費加倍的話則會再按一個「讚」。

(中時 )