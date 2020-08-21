隨著中方不斷加強軍力，並誓言萬一有必要，不惜採取任何手段統一，美國和其他盟國都希望，台灣能自立自強，對抗中方的攻勢。

然而，《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網20日指出，事實上台灣軍方不僅嚴重缺人，儲備系統也完全失靈。坦克可能有半數都動不了，而有可運作武器的坦克更少。分析指出，在對岸連一槍還沒開前，這些問題就要了人命。在台灣政治人物大秀以稅金買來的炫目美國武器之際，軍方內部的後勤系統卻是糟透了，以致一位中尉被迫自掏腰包買料件而自殺。

(中時新聞網)