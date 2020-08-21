外交政策：空炫美武器 武裝與人員不足 台面對陸武統令人心驚 15:232020/08/21 中時新聞網 楊幼蘭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 隨著中方不斷加強軍力，並誓言萬一有必要，不惜採取任何手段統一，美國和其他盟國都希望，台灣能自立自強，對抗中方的攻勢。 然而，《外交政策》（Foreign Policy）雜誌網20日指出，事實上台灣軍方不僅嚴重缺人，儲備系統也完全失靈。坦克可能有半數都動不了，而有可運作武器的坦克更少。分析指出，在對岸連一槍還沒開前，這些問題就要了人命。在台灣政治人物大秀以稅金買來的炫目美國武器之際，軍方內部的後勤系統卻是糟透了，以致一位中尉被迫自掏腰包買料件而自殺。 (中時新聞網) #台灣 #中國大陸 #美國 #武統 #F-16V 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸港觀盤－儘管短線有雜音 A股牛市仍有撐 04:102020/08/21 全球財經 陸媒：陸美共同利益關乎人民福祉 09:512020/08/21 兩岸 台股撞鬼了 專家：驚見M頭 更恐怖在後頭 00:032020/08/21 財經 楊林感情多舛「昔嫁瘸腿富商」8個月閃離 息影17年曝現況 06:312020/08/21 娛樂 陸外交出訪動起來 破美封鎖網 04:102020/08/21 政治要聞 美國國防部批准用美製無人機取代陸產品 11:502020/08/21 財經 新聞早班車》為脫罪從頭到尾都在騙 血證歷歷 警斥逆子天理難容 07:212020/08/21 政治 台聯支持川普記者會指被府高層關切 府：高層是誰 13:392020/08/21 政治 疫情受益 轉機股成市場焦點 10:382020/08/21 財經 驚魂過後 三大天王復活 台股反彈逾200點 09:322020/08/21 財經 軍事熱門新聞 陸第8艘055大驅塗裝 下水快了 艦隊發揮戰力再等5年 - 軍事 外交政策：空炫美武器 武裝與人員不足 台面對陸武統令人心驚 - 戰略 制敵利器 陸055艦尾4巨砲這樣用 - 軍事 越南抗議大陸在西沙群島部署轟炸機 表示「危及和平」 - 軍事 8艘1.0全現身 陸要造2.0電磁055戰艦 - 軍事 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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