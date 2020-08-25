美國司法部昨（24）日證實，已經逮捕一名美國國家航空暨太空總署（NASA）的研究員，該名研究員在美國任教、參與包括NASA在內等機構的研究計畫、申請補助的同時，卻涉嫌隱瞞在大陸的人才計畫及教職，他被控串謀、虛假陳述、以及電信詐欺等3項罪名。

綜合香港《南華早報》、美媒CNBC報導，美國司法部昨日宣布，已在23日逮捕53歲NASA研究員兼德州農工大學（Texas A&M University）化學工程教授成正東（Zhengdong Cheng），他被控串謀、做出不實陳述、以及電信詐欺等3項罪名，做出不實陳述與串謀等2項罪名恐分別讓成正東吃上5年牢獄，電信詐欺罪名若成立，刑期恐達20年。

美國司法部並未揭露成正東的國籍，不過德州農工大學官網介紹，成正東在大陸拿到學士與碩士學位，1999年在普林斯頓大學拿到博士學位。

檢方控告書指出，2004年成正東獲聘進入德州農工大學任教，多年來參與包括NASA在內等多個研究計畫，並且獲得聯邦政府補助，其中一項成正東參與的NASA研究計畫獲得聯邦政府75萬美元補助（約新台幣2,202萬元）。

美檢指控他，在申請研究經費時未主動通報同一時間也在大陸多個研究機構任教，並且獲得報酬，並且參與「百人計畫」等大陸官方啟動的人才培育計畫，成正東甚至被控申請參與「千人計畫」。

控告書指出，如果NASA事先知道成正東涉及北京的人才培育計畫，就不會撥款補助他的研究計畫。

(中時新聞網)