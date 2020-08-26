大陸浙江海事局公告解放軍於27至30日進行東海武器訓練，部份海面禁止航行。（圖／浙江海事局）

繼上周連續公告渤海、黃海、東海和南海等大陸周邊海域軍事演習後，今日中國大陸浙江海事局再發出一場東海實彈演習公告，公告稱大陸解放軍將於8月27日8時至30日下午6時在東海海域進行「武器訓練」，期間禁止船隻駛入連線水域範圍。初步檢視公布座標位置，訓練範圍距離台灣約467公里。

根據《浙航警0610東海》公告，共軍這次進行實際使用武器訓練範圍為：29°35'30"N、122°54'00"E；29°35'30"N、123°18'00"E；29°57'30"N、123°18'00"E；29°57'30"N、123°55'00"E；29°06'30"N、123°55'00"E；29°06'30"N、122°54'00"E。

自本月22日開始，共軍已陸續在渤海、黃海、東海和南海實施軍演。其中包括25日至27日連續3天上午8時至傍晚6時，於黃海南部進行實彈射擊，以及22日至26日、24日至29日，在青島至連雲港以東黃海海域、海南島東南部南海海域進行實彈軍事演習活動。

更早之前的21日也宣布，8月24日至9月30日，在渤海海域執行超過一個月的實彈射擊活動，期間禁止船舶駛入。

(中時新聞網)