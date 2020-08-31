這名英國老公只不過聽到妻子與閨蜜聊性愛之事，竟然就立即拖回家暴打。(取自Daily Star)

1名居住在英國的人妻，幾日前只不過與閨蜜閒聊「性愛嘿咻生活」，被碰巧出現的老公聽到，竟然立即將她帶離現場，駕車直奔返家，並活生生的將人整整暴打3天，甚至拿起各種食物狂丟她，還直接將人妻抓去撞牆，人妻嘗試報警求救卻遭到老公阻止，直到人妻1次被強硬拉去撞車時，人妻趁機逃跑躲起來趕緊報警，才讓整起家暴事件曝光，

這位妻子只不過與老公前往閨蜜家做客時，和她盡情聊起「性愛嘿咻生活」，不料27歲的老公（Shane Gordon）碰巧聽到立即火冒三丈，竟當場大聲嗆人要砸爛他們的轎車，隨後就強拉妻子回家，並對她拳打腳踢整整3天，場面相當觸目驚心。

據了解，妻子到閨蜜家作客時，2人先是在屋子戶外進行活動，隨後女性友人見妻子的老公進屋後，立即與妻子尬聊起來，當2人正盡興聊到較私密的「嘿咻生活」，妻子的老公突然從屋內走出，碰巧聽到2人對話，立刻大發雷霆並對妻子友人叫囂後，就帶著妻子駕車離去。

被強硬帶回家中的妻子，在接下來的日子彷彿過的地獄生活，妻子先是被老公不斷拳打腳踢，還被老公拿各種食物往身上丟砸，甚至還把妻子頭直接壓入披薩裡，還不斷在屋內用水潑她、拿醬料潑她，還揚言要把妻子直接推去撞牆，妻子數度想對外求救，卻都被老公阻擋，直到一次被老公強壓拉去撞車，妻子趁機掙脫逃跑，趕緊報警求助，才讓自己得到安全。

法院審理時，法官保羅（Paul Glenn）生氣的表示，只不過因為自己妻子和閨蜜與朋友聊到性愛，就立即對妻子拳打相向，還不斷的毆打亂罵人，這種不可理喻的行為與惡霸沒有兩樣，將會以最嚴厲的懲處判刑這位暴力老公。

(中時新聞網)