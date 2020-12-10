彰化縣一名60歲陳姓氣功師傅前往竹塘鄉訪友時，得知友人妻子長期偏頭痛、肩頸痠痛，當場表示要幫忙以氣功治療，並藉此教友人如何幫妻子按摩，事後卻遭人妻提告妨害性自主罪之利用權勢猥褻罪，因陳男否認有猥褻意圖，且法官根據監視器畫面及當天在場其他人證詞，眾人皆說當下並無異狀，在無明確證據下，判處陳男無罪。全案可上訴。

根據判決書，去年8月26日下午近2時，陳男在友人夫妻的辦公室內，先以手按壓人妻後頸，接著指示人妻從椅子上站起，背對陳男站著，陳男以手隔著褲裙按壓人妻臀部，在趁機深入褲裙內，揉捏、按壓臀部，更變本加厲撥開內褲，按壓其肛門、陰部等，同時說是因骨盆移位、尾椎歪掉才會有痠痛問題。

陳男不斷強調氣功治療必須要觸碰皮膚才有用，表示已經幫她都處理好了；接著又說要教友人如何替太太胸部按摩，隨即站到人妻身旁，將衣領下拉、翻開內衣，徒手觸摸人妻的胸部、乳頭，過程持續20分鐘，才說運氣完要休息一下，人妻隨即回到辦公桌繼續辦公。

陳男遭提告後，坦承有進行如監視器畫面的按摩行為，但堅決否認利用權勢猥褻；辯稱當時對方老公、也就是他的朋友也都在場觀摩學習，自己專注找對方身體的問題，沒有時間、想法去猥褻對方。

法官勘驗監視器畫面，雖看見陳男將手伸進人妻褲子內，卻無法看出有伸進內褲、也沒看出陳男刻意停留在胸部乳頭；人妻的丈夫也出庭證稱，當時在場並沒有看到，也沒發現太太有什麼異狀。

法官審酌，按摩當下除了陳男、人妻之外，還有陪陳男前來拜訪的另名友人與，人夫更是從頭到尾都在場，兩人都沒覺得有問題；一開始陳男是先幫人夫按摩腰部，在其要求下才幫對方太太按摩。僅憑人妻一人之詞，證據不夠充分，因此判決無罪。

(中時 )