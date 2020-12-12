一名經營環保公司的女老闆，被控偷吃人夫，不但一起搭遊艇從八里一路暢遊到福建平潭，還在車上激吻「啾啾」聲不斷，更自己說自己是「小三」。人妻提告求償100萬元，法院審理後，判環保女老闆得賠30萬元。可上訴。

根據判決書，人妻阿蓮（化名）指控，丈夫阿強（化名）婚後不斷與他人有曖昧，女子萍萍（化名）常刻意接近阿強，為此兩人爭吵不斷，2014年8月底協議離婚，又在10月再次結婚。

去年11月，阿蓮檢查公司所有車輛的行車紀錄器，發現阿強與萍萍的談話，除了聽到兩人親吻的不當親密行為，萍萍甚至親口說自己是阿強的小三，兩人還以老公、老婆互稱。

阿蓮質問阿強，阿強坦承他與萍萍這些年斷斷續續發生婚外性行為，次數多到無法計算，去年4月3日到6日期間，兩人還一起從新北市八里台北港搭乘遊艇「海峽號」到大陸福建省平潭縣出遊。阿強並向阿蓮坦承，最後一次婚外性行為是去年10月7日在某旅館。

阿蓮憤而對萍萍提告求償100萬元，台北地院法官審理認為，經查行車紀錄器確實錄下，萍萍直接親口說出自己就是小三的話，更在車上直接說「吻我、我愛你老公，我真的很在乎你啦。」，且發出多次親吻的「啾」聲，認定萍萍和阿強已共同侵害阿蓮的配偶權。

台北地院審酌雙方條件，萍萍經營環保公司，也有配偶，育有3名子女，認為她應賠償原告阿蓮30萬元。可上訴。

(中時新聞網)