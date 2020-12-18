常上節目《型男大主廚》走紅的廚師郭主義，傳出愛女輕生消息。讓身邊親友都十分震驚，據了解，他的女兒原本要在今年結婚宴客，連婚紗照都拍好了，卻碰上疫情取消，如今卻傳出過世噩耗。

郭主義愛女9月前才將個人臉書的大頭貼更換為幸福的婚紗照。（翻攝當事人臉書）

郭主義愛女的個人臉書，9月才換上了喜氣洋洋的臉書大頭貼，是一張她與丈夫的婚紗照，女主角穿著白色露肩低胸的性感禮服，點綴著紅色的花朵圖案，她輕靠在新郎肩上，滿臉幸福笑容。幸福婚紗照曝光，引來好友關心「什麼時候宴客呢？」她還回覆，本來今年要宴客，卻遇上新冠肺炎疫情，只好忍痛取消，新的宴客時間還沒確定，只答說「先拚事業再說」。在她個人臉書公開的貼文中，滿滿的小倆口恩愛放閃照片，羨煞眾人。

身為父親的郭主義，臉書上也經常PO出女兒與女婿的照片。據了解，這對年輕夫妻倆在板橋地區開設燒烤餐廳，郭主義力挺年輕人創業，和他一樣從事餐飲事業，今年父親節，小夫妻倆還包了紅包給郭主義，讓他超興奮。不料，卻在18日傳出輕生消息，留給家人好友無限悲傷。

郭主義愛女夫妻倆今年父親節送上大紅包給老爸。（翻攝 郭主義臉書）

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