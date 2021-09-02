桃園地方法院刑事庭法官蔡政佑，去年偷拍曾姓女法官與他人間的LINE對話，桃園地院依妨害秘密罪判他5月徒刑，得易科罰金。他提上訴，台灣高等法院2日開庭他未到庭，經聯絡後，他說搬家沒有收到開庭通知，庭末，法官訂9月23日再開庭。

去年5月25日中午，曾姓女法官因有事暫時離開辦公室，請求同辦公室的蔡政佑代為處理公務，但蔡男卻藉此機會，觀看曾女公務電腦上所顯示與他人間之非公開LINE對話紀錄，並用自己手機拍攝LINE對話畫面。

之後，曾姓女法官將她發現之情事告知桃園地院院長，並提供其所拍攝的照片，經院長實施調查後，告知蔡政佑法官調查結果，表示曾女已提出相關證明，佐證她並無違反法官倫理一事。

但蔡男自行推論曾女所提出的相關證明應非真實，6月17日下午4時30分許，他乘無人在辦公室之際，使用曾女的公務電腦，發現她在LINE通訊軟體曾向他人表示擔憂受調查等，蔡男竟以手機拍攝電腦螢幕畫面約20多張照片。