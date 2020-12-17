台中市一名55歲張姓女子，接獲詐騙集團假冒其遠在國外讀書的兒子來電，佯稱其因與人毒品交易，被黑吃黑綁架，要求張女提領現金300萬元交付，否則恐有生命危險，張女情急之下便聽從對方指示，到西屯區某銀行欲提領50萬元，銀行人員察覺有異，立即通報警方到場，張女剛好與兒子連繫上，成功攔阻詐騙。

台中市警察局第六分局市政派出所警員張恁瑜，日前接獲銀行報案稱有民眾疑似遭詐騙，被害人張女稱詐騙集團假冒其在國外讀書的兒子來電，佯稱其因與人毒品交易，被黑吃黑綁架，要求張女提領現金300萬元交付，否則恐有生命危險。

警方表示，詐騙集團並以電話全程遠端操控被害人至銀行辦理臨櫃提款，銀行許姓副理發現有異，立即通報警方前來查處。

員警耐心地向慌張的張女說明此為詐騙手法，此時張女也順利與兒子取得聯繫，得知兒子好端端的平安無事，才放下心中的大石頭，對於警方及時攔阻，讓其免於受騙上當，表示相當感激。

警方呼籲，民眾若接到陌生電話時，應提高警覺，對於任何訊息均應小心查證，並謹記防詐三步驟「一聽、二掛、三查」，聽清楚這通電話內容，掛電話後，立刻撥打165反詐騙專線查證或110請求警方協助。

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(中時 )