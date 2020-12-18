三立八點台劇《天之驕女》劇情愈來愈高潮，劇中鄭仲茵帶著懷孕媳婦張靜之，一起抓姦兒子黃玉榮與小三林昀希的姦情，讓網友直呼：「這婆婆太明事理了，完全沒有私心。」對於真正婆媳關係，鄭仲茵認為縱使很真心把婆婆當媽媽，也不可能真像自己的媽媽，像是對媽媽撒嬌、發脾氣，但是對婆婆絕對不能發脾氣、任性這樣的事，只能盡力維持，保護好關係。

鄭仲茵常跟女兒說，要選擇愛妳多過妳愛他的人，「被愛的人才是最幸福的」，若女兒未來受委屈，「媽媽會當最後的靠山」。鄭仲茵前幾天跟女兒吃飯，女兒讚她跟張靜之、陳子玄三人越來越像，誇「都很美」，鄭仲茵問「那妳覺得我的角色給人感覺怎樣？」女兒竟回：「妳就是個女魔頭呀！感覺很忙，會把員工叫進來罵，把文件往他們身上丟，叫他們出去的女魔頭。」鄭仲茵崩潰大叫：「妳說什麼！」

至於外遇問題，張靜之完全不容許，無論有沒有結婚，對此事依舊「零容忍」，更說「這個人我就不要了，我會覺得很髒，而且外遇這種事情有一就有二，不論是外遇、家暴，下一次情緒又上來了，又還是會重蹈覆轍，一旦選擇原諒，男生就會覺得那下一次你也還可以再原諒。」

張靜之笑說交往的每任男友都會帶回家給爸媽看，目前帶過3任，她特別很相信爸媽看人的眼光，就曾有一任男友很不OK，但當時自己鬼遮眼，爸媽第一眼見到他就覺得這人不好，後來分手後聽到了男生很不好的事，才知道爸媽當時其實都看得出來，只是不好意思潑她冷水而已。

(中時 )