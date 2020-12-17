新冠肺炎大流行衝擊全球各行各業，一切可能與人接觸的產業都可能面臨停擺，到府居家清潔也不例外。不過，英國一家主打「裸體家政婦」的清潔公司在疫情期間業績逆勢成長，33歲的女創辦人貝爾頓（Nikki Belton）透露，在疫情期間居家不僅需要清潔，因封城而被迫待在家的男人們，他們孤獨的內心更需要被滿足，因此在疫情肆虐時業績反而暴紅，公司甚至有望進軍全球。

「全裸家政婦」疫情期間爆紅 超辣創辦人：關鍵靠這一點

Naked cleaning company boss says that business is booming post lockdown https://t.co/exNjLMvq5Q pic.twitter.com/EMaFQJ5Ab2 — SICK CHIRPSE (@SickChirpse) September 25, 2020

據《太陽報》報導，貝爾頓指出，公司的女清潔工必須接下所有的清潔工作，包括吸地板、清掃灰塵、整理桌面，其中若客戶指定女員工穿著半裸內衣的價格為每小時收費75元英鎊（約台幣2820元），而除了手套與口罩的全裸價格則為每小時95元英鎊（約台幣3573元）。不過，不論是何種方案，雇主必須全程與清潔員工保持2尺距離。

貝爾頓表示，只穿內衣情況下，反而更不容易沾染上病毒，但當公司剛開始起步時，經常遭到有心人士批評「過於物化女性」，但他解釋「經過一日清潔後，我們就真的在執行業務，根本沒涉及任何性暗示；我們的清潔員工並非性產品，她們真的只是在工作」。

貝爾頓說，清潔公司其實今年才剛成立，最初收費也才每小時16.5英鎊（約台幣620元），且一度也遭到疫情衝擊與封城影響，被迫停業。不過，在英國全國首次封城後，貝爾頓的清潔公司業績反而大幅逆勢成長。報導指出，她公司的客戶主要以男性為主，而「全裸家政婦」剛好提供了在疫情期間的寂寞男性一個心靈撫慰管道。

貝爾頓解釋，疫情肆虐時刻，這項工作更比過往重要，全裸清潔工的需求大增，「幾乎每一位都在封城中掙扎求活，我們不僅希望清掃病毒，還能到府提供笑容；到了工作日結束後，我們能很自豪說自己是提供專業服務的清潔人員」。

(中時新聞網)