朱俐靜推出新首單曲〈昨天的自己〉，日前進棚拍攝MV，久違拍攝MV的她，大感興奮不已還整夜失眠。導演在劇中安排三對不同年齡層的女姓雙胞胎組合，象徵每位女性在不同時期的自己，由於這三對雙胞胎長相實在太過相似，特別是在劇中與一對年長雙胞胎奶奶對戲時，導演要求雙胞胎奶奶注視著彼此相互脫下假牙後喝茶。

此舉在一旁對戲的朱俐靜笑場連連，NG高數十次，她笑說：「目睹兩個人一起拔假牙的那瞬間至今讓我無法忘懷，奶奶們真的很認真可愛，在劇中我也有一個雙胞胎會出現。」朱俐靜近來緊鑼密鼓籌備新專輯《來日方長》，剛好MV拍攝當天是她的39歲生日，工作團隊事先告知她當天收工後要於官方平台直播宣告單曲上線，卻無預警的趁MV空檔大開與粉絲之間限定10分鐘的直播並送上特製的「鴿雞(歌姬) 」蛋糕，讓她措手不及深感自己受騙上當笑說：「我今年依舊沒逃過生日被騙的節奏，以為只是要上線提醒大家一定要去聽新歌，根本沒料到有生日這段，根本詐欺。」

而近來演藝圈因疫情許多活動被迫停擺，朱俐靜卻反而意外賺到讓自己休息調養的機會，學會與自身情緒共處、學習新鮮事務，好好體驗生活的每一天，讓自己得以休息再出發，過程裡也追了多部好劇，不時與身旁的同事交換追劇心得。

朱俐靜推出新歌。（福韻工作室提供）

(中時 )