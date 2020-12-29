藝人李炳輝近來只能靠接零星商演度日。（圖／中時資料照）

資深藝人李炳輝，昔日以「金門王與李炳輝」組合走紅，演唱過《流浪到淡水》、《來去夏威夷》等知名歌曲，不過傳出受到疫情影響，許多公司行號紛紛停辦尾牙，導致李炳輝今年只接到一場尾牙，加上北部連續陰雨天氣，讓他無法到淡水老街演出，一天頓時又少了4、500元收人，無疑是雪上加霜。

根據《鏡週刊》報導，李炳輝每逢週二到週日早上9點，就會準時出現淡水菜市場，以簡單音響配備，搭上寫著「李炳輝流浪到淡水請打賞」的紙板，坐在2個攤販間的板凳上，演唱歌曲直到中午12點才休息，另外週末下午會到淡水碼頭開唱，1個月至少有近萬元收入，不過12月北部陰雨不斷，導致演出銳減，幾乎沒有收入，讓妻子許雅惠不禁感嘆：「他老了，也沒有人要請他演出」。

此外曾有直播主找他跨刀拍MV，不過傳出他不想嘗試時下流行的直播，只希望能好好唱歌，因此以「身體不適」為由拒絕，對於李炳輝的堅持，妻子許雅惠表示只能給予尊重，不便對此多說什麼。

李炳輝之前傳出申請低收入戶和殘障津貼沒成功，加上新冠肺炎影響，將近3個月沒有收入，只能靠老本節儉度日，即便有街頭藝人執照，但老婆表示完全抽不到籤，雖然致電詢問是否有人能協助，卻始終沒得到回應，不過今年5月已收到文化部紓困補助核定公文。

(中時新聞網)