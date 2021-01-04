2020年在Covid-19疫情的肆虐下，不僅對全球民眾生活與經濟造成影響，同時更對弱勢族群帶來嚴峻的挑戰，瀚亞投資(台灣)這次針對疫情額外規劃一筆資金，期望能在台灣多貢獻一份心力，捐贈3萬美元給伊甸基金會，做為添購防疫設備及贊助服務經費，讓第一線服務人員沒有後顧之憂。

伊甸基金會指出，根據勞動部調查統計，受Covid-19疫情影響的全國無薪假實施人數已經創近10年新高，許多家庭頓時失去經濟收入，生活陷入困境。面對這波突如其來的疫情，伊甸基金會各服務處也需要完備的防疫物資、設備，來妥善保護服務使用者、其家庭以及服務的社工與教保員。

伊甸基金會透過與瀚亞投資的合作，推動「對抗疫情 服務無礙COVID-19防疫服務計畫」，募集防疫相關服務與設備，讓所有服務使用者與家屬，在後疫情時代能夠安心地接受服務，從各方面共同著力，幫助一個經濟的弱勢家庭重新站起來，甚至是成為翻轉家庭的一個力量。

瀚亞投資(台灣)總經理王伯莉說，這次透過參訪伊甸基金會基隆服務中心，可以看到許多防疫細節都設想非常周到，也更加了解台灣社會上還有哪些需求，很榮幸能有這個機會和伊甸基金會有這樣的合作機會。未來瀚亞投資在台灣的公益活動也會持續進行，期望能讓這片土地上的人事物都更加美好。

伊甸資源發展處處長張炎玉認為，受疫情影響，多項服務及經費不僅飽受衝擊也面臨轉型的壓力，除盼社會大眾踴躍捐款支持，更需要像瀚亞投資這樣化行動為力量的友善企業，伊甸感謝瀚亞投資的疫心相挺，期盼有更多企業團體一起為弱勢、為防疫盡一份心力。

瀚亞投資捐助3萬美元特別為伊甸全台24個服務單位添購隔離防護衣物、體溫測量器材、紫外線殺菌燈等10項防疫物資及設備，守護超過125位第一線工作人員及逾500名發展遲緩兒童，支持弱勢兒童服務計畫及辦理各項親子活動，幫助提升服務效益與減緩第一線服務人員及家屬的照顧壓力。

(工商 )