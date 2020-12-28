陳昊森與潘麗麗劇中一起跳國標舞。（公視提供）

陳昊森與潘麗麗劇中有多場對手戲。（公視提供）

《大債時代》主要演員出席上檔記者會。（公視提供）

《大債時代》主要演員出席上檔記者會。（公視提供）

大霈、林柏宏飾演高中時期就認識的好朋友。（公視提供

大霈飾演陳昊森主管。（公視提供

24歲的陳浩森因演出電影《刻在你心底的名字》爆紅，成為演藝圈當紅炸子雞，他28日與林柏宏、李霈瑜（大霈）、潘麗麗、張書豪出席公視迷你劇集《大債時代》上檔記者會時透露，劇中與飾演大霈媽媽的潘麗麗「有點感情的部分」，因為在她身上看到溫暖而被吸引，兩人還有一段散發淡淡曖昧的跳國標舞戲，58歲的潘麗麗笑說：「就只有一起跳舞了啦！不過可以跟小鮮肉帥哥跳舞也是很爽！」

被問起劇中曖昧的「母子戀」情愫，曾獲得首爾電視節影后殊榮潘麗麗回憶，因為拍攝場地在地下室、又關掉空調所以悶熱，她一度跳到頭暈、無法呼吸；陳昊森笑說，「一開始誤以為麗麗姐是太過陶醉，所以身體才會一直晃，後來她還坐下來休息，才知道是暈了不舒服」。被問到現實生活中是否也曾被小鮮肉追求，潘麗麗表示，自己完全不能接受交往對象歲數比自己小，連小1歲都不行，「曾有透過通訊軟體聊天，一察覺對方對自己有好感，就馬上封鎖對方」，她強調「就算帥翻也不可能」！至於陳昊森，年紀甚至比她一對兒女年紀還要小。

陳昊森說，跟潘麗麗劇中關係確實有點母子戀感覺，因為他飾演的角色生在有錢家庭，看似什麼都不缺卻缺少愛與溫暖，「當她先丟了溫暖給我，我就想往那裡靠近，有點陷入自我探索過程中」，不過戲外的他，交往對象都是比他年紀小或同輩的，沒有談過姊弟戀。

林柏宏、大霈、張書豪劇中飾演高中時期的朋友，回憶拍戲時相處狀況，笑稱心智完全回到高中生，林柏宏和大霈喝珍奶還會用吸管吐珍珠，比賽誰吐得遠，互虧相當幼稚，大霈直言如果被高中時期可愛又有趣的林柏宏追求，會願意跟對方在一起，「一定要個性有趣，兩人相處才會好玩」。但對於林柏宏飾演長大後愛作夢的「楊大器」則覺得「很煩、不行」，因為會讓她想到某一位遠親，「這位舅舅總是說『明年就會拿到什麼單位給我一百萬美金，多的會給妳和姊姊』，從我10歲講到現在！楊大器會讓我想到這位浮誇的親戚，心中會問號他到底在幹嘛，愛說大話的真的不行！」聽得林柏宏解釋：「楊大器不是說大話，他是有夢想！」

林柏宏劇中挑戰很多工作，戲外的他透露以前當過快遞員、家教，當快遞員會遇到各式各樣的人，讓他更知道要體諒、互相尊重各行各業的人，他回憶當時遇到一些奇怪的人，「有人只會開一小條門縫，伸出手來簽名，從頭到尾沒看到臉，還有些人沒穿什麼衣服就跑出來開門，讓人有點不好意思」，問他沒穿什麼衣服的意思？他害羞地說：「就是只穿內衣！可能她等一下想要去海邊吧！」

(中時 )