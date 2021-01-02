國際影后鞏俐2019年梅開二度，與72歲法國音樂家米歇爾雅爾（Jean Michel Jarre）結婚，兩人定居法國過著低調的家庭生活。跨年夜（12月31日）是鞏俐的55歲生日，老公送上浮誇蛋糕及花束，在眾人面前深情接吻，令外界羨慕不已。

鞏俐生日時，丈夫剛好在巴黎聖母院舉辦跨年VR演唱會，活動結束後她出現在音樂會後台，和老公、工作人員一起度過55歲生日。現場有個印有「HAPPY BIRTHDAY」字樣的大蛋糕，左右方插著兩根手持煙火，不斷冒出火焰。

鞏俐手捧著一大束鮮花，和老公雙雙站在蛋糕前，開心地道謝，並親密地互相摟腰，甚至大方的在大家面前深吻，露出害羞的微笑。而在老公排練時，鞏俐也貼心地化身攝影師，負責掌鏡拍下丈夫的宣傳短片，溫暖的舉動感動老公，在微博公開道謝：「謝謝你，我的攝影師鞏俐，祝你生日快樂。」

鞏俐和老公在眾人面前放閃。（圖／微博@ Jean-Michel-Jarre）

法籍老公發文祝福妻子鞏俐。（圖／微博@ Jean-Michel-Jarre）

鞏俐夫婦難得放閃，一閃就是那麼大顆，讓許多網友紛紛留言：「祝鞏老師和雅爾先生每天都快樂」、「感謝讓我們看到了我們實在思念的鞏俐小姐，姐姐太可愛啦！！」、「太甜蜜了吼，姐姐生日快樂哦」，還有粉絲催促鞏俐：「老公都開通微博了，鞏俐你倒是搞快點啊！」

(中時新聞網)