三星（Samsung）今日正式揭曉了Galaxy Z Fold2的完整面貌。內外螢幕都升級的前提下，Galaxy Z Fold2針對生產力應用全面強化，還有全新支援的Flex模式，能更全面滿足不同的使用需求，帶給消費者唯有摺疊螢幕手機才能帶來的體驗。

三星Galaxy Z Fold2開箱。（黃慧雯攝）

三星Galaxy Z Fold2機身照。（黃慧雯攝）

根據三星韓國以及美國Galaxy Fold用戶的意見回饋，有34%用戶會同時使用兩個應用程式，對比之下在傳統智慧型手機中使用分割模式同時使用兩個應用程式的比例只有4%。也由於大環境的改變，三星針對1000名折疊智慧型手機用戶進行調查後，發現有76%受試者期待能夠在一個行動環境下完成多工需求。根據市調機構Staategy Analytics統計，2020年預計全球折疊手機出貨量將達到800萬台，預計在2025年則可上看1億台。看好此市場的成長性，三星持續推出全新機種，繼今年在台推出Galaxy Z Flip 4G/5G版之後，今完整發表Galaxy Z Fold2。

Galaxy Z Fold2內螢幕移除了前一代的L型缺口，螢幕顯示區域更完整，螢幕尺寸則從7.3吋升級到7.6吋，是O極限全螢幕Dynamic AMOLED螢幕，支援120Hz螢幕更新率，並具備智慧動態調節，可以根據內容最佳化螢幕更新率，降低電池消耗；外螢幕則從4.6吋升級到6.2吋的O極限全螢幕。封面鏡頭是1000萬畫素f/2.2相機，與內螢幕相機規格相同。主要的三鏡頭相機則是1200萬畫素超廣角相機（f/2.2，123度）、1200萬畫素（f/1.8、2PD、AF、OIS）廣角相機以及1200萬畫素遠距鏡頭（f/2.4，支援2倍光學變焦、10倍數位變焦）。

三星Galaxy Z Fold2外螢幕與內螢幕都有一顆相機，此為主相機。（黃慧雯攝）

Galaxy Z Fold2採用隱藏轉軸，借助凸輪結構(CAM)，可以在75~115度之間以Flex模式（固定角度）體驗。防塵技術上則採用革命性纖維切割技術來阻擋灰塵和污垢入侵，跟機身一樣可以耐受20萬次的折疊，又可讓你在折疊、展開時能保持一定彈性。

三星Galaxy Z Fold2強化了Flex Mode下的應用方式。（黃慧雯攝）

不同於Galaxy Z Flip採用翻蓋式摺疊設計，Galaxy Z Fold2展開後擁有7.6吋螢幕顯示空間，與前一代一樣最多可同時顯示3個應用程式。若是某些應用程式之間你經常共同搭配使用，可以將組合設定為App Pair（2或3個應用程式），點選側邊控制列就可以一次開啟。

Galaxy Z Fold2在顯示2個以上應用程式時，三星也優化了應用方法。目前在三星內建應用程式、Microsoft Office系列應用程式、Gmail、Chrome、Google Maps等App間，可以拖放來分享文字、影像，例如可將相片拉到訊息中分享、或是把瀏覽器查詢到的內容拖拉複製到郵件中，提升效率。

Galaxy Z Fold2多視窗畫面下，也支援多重視窗截圖，將手機桌面截圖後，三個分割視窗的畫面也會分別被截圖，且也支援多媒體拖移功能，可以透過拖拉將單一應用程式的截圖進行分享，不需要額外的編輯。而多視窗顯示的功能，也可支援同時開啟兩個一樣的應用程式，例如上網尋找不同關鍵字、或是開啟兩個Samsung Notes，或是Microsoft 365的應用程式，例如在兩個Word檔案中參照。

三星Galaxy Z Fold支援多重視窗截圖功能。（黃慧雯攝）

透過Flex Mode以及App Continuity，可以在完全折疊、半折疊、展開的狀態下無縫切換。Flex Mode可以讓你在手機半折疊狀態下，體驗App不同型態的應用方式，例如上方可看YouTube影片，下方則可評論。或是可用Flex Mode將手機置放在穩定桌面上拍夜景、縮時影片。拍照時，也可將上方顯示為預覽視窗，下方則顯示相簿內容，讓你在拍攝中進行前後對比；如果你經常有拍攝影片的需求，自動取景（auto framing）功能則運用AI，可以偵測1.5-2.5公尺內的人臉，並且自動調整取景畫面，一個人拍攝跳舞、烹飪等教學影片時超級便利。

將Galaxy Z Fold2用於攝影時，除了正常的拍攝方法，還可啟用後鏡頭自拍，以展開模式使用後鏡頭自拍，並且使用前螢幕預覽畫面；或是可使用雙螢幕預覽，讓拍攝者、被拍的人都可以看見預覽畫面，此時被拍的主角還可使用手勢自拍，自己決定按下快門的時機。

Galaxy Z Fold2基本款內建12GB RAM、256GB ROM，4500mAh電池，支援無線電力分享、閃電快充2.0（需搭配原廠無線產店充電座與原廠9V充電器）。支援側邊指紋辨識、臉部辨識。三星指出台灣將會引進Galaxy Z Fold2在特定市場推出的512GB版本，上市資訊機會盡快公布。

(科技)