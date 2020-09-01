美國總統川普談美中關係

美國周一說，正與台灣建立新雙邊經濟對話，而這是在加強美台關係，並在台北面對北京與日俱增的壓力之際，給予台灣支持。

據路透報導，華府還說，解密了6份雷根總統主政時期給台灣的安全保證。而分析家認為，這似乎是在對台北展現進一步支持。就在美方做相關宣布的同時，北京除了加強對台灣的威脅外，華府和北京的關係也跌落數十年來的谷底。

美國總統川普正在為爭取11月連任打選戰，而他在關鍵的外交政策平台上，對北京採取了強硬的態度。美國國務院亞太助卿史達偉（David Stilwell）在華府保守派智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）舉行的視訊論壇中說，華府長久以來堅守「一中」政策，而最近美國採取的一連串動作，並不是單一政策轉移，而是對「一中」政策做出一連串重大調整的一部份。

華府認為，在北京對重要區域的和平與穩定威脅日增，試圖在外交上孤立台灣，並使台灣蒙受武力威脅之際，不得不這麼做。 史達偉說：「我們會繼續協助台北抵抗中共施壓，威嚇，並使台灣邊緣化的活動。」

而中國大陸外交部發言人華春瑩說，任何人都不該低估北京捍衛主權的決心，並力促美國停止提升與台灣的關係。

(中時新聞網)