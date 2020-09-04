口罩國家隊「加利科技」爆發拿大陸製口罩魚目混珠，新北市衛生局表示，今上午已派出稽查員到各大藥局監督下架情形，另針對轄區20餘個口罩製造業者也將全面清查；新北市議員陳偉杰指出，行政院應整頓國家口罩隊，別把問題完全都丟給廠商，「難道中央政府完全都沒責任？」

新北市衛生局食藥科長楊舒秦指出，目前加利實名制口罩統一由中央透過郵局回收，暫無法得知確切庫存數量，不過衛生局今日上午就派出稽查員前往10區流入加利口罩的藥局監督加利口罩下架情形，都已陸續下架完畢。

衛生局指出，新北市目前生產醫療口罩業者約有20餘個，衛生局目前已將啟動稽查專案，將從製造端到生產端全面查察，確保類似情形不再發生。

新北市議員陳偉杰也說，當務之急行政院應該先整頓國家口罩隊，數量到底夠不夠提供國人所需，還有流出市面的三百多萬片混充口罩是安全不安全，別把問題完全都丟給廠商。

陳偉杰說，今日是新北市議會臨時會最後一天，除要把關瘦肉精美豬不流入新北市，他也將提案要求新北市衛生局針對已公布10個區域內藥局加強稽查，尤其針對有進口國外口罩 的藥局應優先重點查察，並且輔導民眾退換不合格口罩，中央不顧民眾健康，地方自己來顧。

(中時 )