情侶之間交往談到「錢」的時候總是最傷感情，不過一位男網友表示，和女友約會時，對方幾乎不用付到半毛錢，更常常花錢請她吃大餐。沒想到一次請女友幫忙買30元的火車票，對方竟冷回一句讓他徹底心寒。網一看直呼：花30元看清一個人，太划算了！

原PO在臉書專頁「靠北女友my girl」上表示，有次因為趕時間，女方先到，原PO便請女友先買車票，想不到女方舉動讓他徹底傻眼。（摘自粉專）

原PO在臉書專頁「靠北女友my girl」上表示，平常幫女友買飯不說，禮物從沒少送過，還常常請她吃大餐，甚至請吃2000元的套餐還會被嫌。不過有次因為趕時間，女方先到，原PO便請女友先買車票，想不到女方舉動讓他徹底傻眼。

原PO表示「坐火車，妳先到了，我請妳先買個票，30元而已，因為我要去幫妳買吃的。結果我到了，女友竟然只有買自己的。」原PO問對方「我的票呢？」女友竟然回說「你自己買啊，我為什麼要幫你出30元？」

貼文一出，網友紛紛表示「 您可以下車了」、「你可以目送她上車，然後再尋找你的下一站」、「說好聽一點是男友但你只是個工具人」。不過眾人卻認為用30元，能夠看清一個人，其實非常值得。「史上看清一個人最少的金額吧」、「 30元換幾個月幾年的青春划算了」、「不錯啊！一張車票看清一個人，30塊很划算！」。網友指出，「她只在意你付出多少，並不在意你心裡怎麼想，很慶幸你只用了一張車票看清。」認為原PO應該是要驕傲才對。

(中時新聞網)