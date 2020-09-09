美國總統大選至今已剩下不到2個月，總統川普不僅在全國民調上以10%差距落後民主黨候選人拜登，外媒也傳出在募款列車減速停滯下，川普競選經費僅剩下當初募來的1/3，而川普本人也表示為了贏得連任可不惜自掏腰包，「無論花多少錢都可以」，但卻意外透露選舉團隊經費確實被迫縮緊荷包的事實。

據美媒《紐約時報》報導，川普競選連任團隊早在今年1月至7月間募得11億美元，但至今已花掉8億美元，如今只剩下當初募款經費的1/3。報導稱，川普競選團隊的經費中，有上百萬用於打廣告，其中在美式足球超級盃的廣告中，川普團隊就重砸了1100萬美元的廣告，但其多設計在討得川普歡心或者打擊對手，更勝於贏得選民認同。

報導也指出，川普競選經費的支出運用，可追溯至前任競選團隊總幹事帕斯凱爾（Brad Parscale），不過他也因先前在奧克拉荷馬州杜爾沙（Tulsa）造勢活動的人數遠不如預期而遭「降級」為數據與數位業務資深顧問，而競選副總幹事的史泰平（Bill Stepien）已升為競選總幹事，他上任後開始「勒緊褲腰帶」，縮減競選人員旅行與廣告費用。

對此，川普在搖擺州之一的北卡羅來納州造勢行程中，被媒體詢問是否需要自掏腰包舉行造勢，川普表示「如果我必須花自己的錢，我會花。無論任何代價，我們必須贏」。而他本人7日也在推特上辯解，他的團隊為了處理「中國病毒」的家新聞，被迫花了很多錢，並強調現在支持率是4年前的3倍，並重申自將為自己連任提供資金，但也質疑是否有此必要。

Because of the China Virus, my Campaign, which has raised a lot of money, was forced to spend in order to counter the Fake News reporting about the way we handled it (China Ban, etc.). We did, and are doing, a GREAT job, and have a lot of money left over, much more than 2016.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 8, 2020

相反地，川普的對手拜登雖然最初競選資金不足，但8月募款成績卻高達3.65億美元，不僅跌破外界眼鏡，更打破先前單月紀錄。美媒《Politico》報導，這個數字不僅是川普7月寫下的1.65億美元紀錄的兩倍，也超越歐巴馬2008年9月籌得的1.93億美元。川普並未對外宣布他8月募款數字。

(中時新聞網)