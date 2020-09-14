黎雲臺妝與愛女薔薔一同與醫療團隊合影留念。（北榮提供）

主治醫師劉君恕接受媒體採訪。（北榮提供）

新冠疫情全球延燒，對許多醫療資源匱乏的國家來說是一場巨大考驗，來自越南河內的9個月大女嬰薔薔（Tron Tron），差點因台越醫療合作中斷往來斷送寶貴小生命，罹患膽道閉鎖症的她因已肝衰竭急需換肝，好在我國衛福部、台灣駐越南辦事處伸出援手，終於讓薔薔在7月20日於台北榮總完成活體換肝手術，成功搶救小生命。

台北榮總外科部移植外科主任劉君恕表示，膽道閉鎖症與人種有關，亞洲人罹患率較高，大約在3000分之1至6000分之1之間，這在台灣越南的狀況都差不多，不過大多數越南醫院雖有能力處理這類手術，卻沒有十足把握，因此北榮自民國96年起連續13年都到越南河內兒童國家醫院進行肝臟移植手術教學，在手術關鍵處進行提點。

但薔薔來台就醫的路相當不順，劉君恕表示，薔薔在去年10月7日出生，但2個月後陸續出現黃疸、乳黃色糞便，且尿液也呈現黑色狀，被越南醫院確診為膽道閉鎖症，需透過葛西手術治療，但由於手術相當複雜，讓薔薔母親擔憂失敗，因此決心打算直接換肝。

無奈等待換肝手術過程突然碰上影響全世界的新冠肺炎疫情，造成台越之間的醫療往來全數中斷，劉君恕說，去年北榮團隊3度前往越南執行活體肝臟移植手術，經手的4例病患全數成功，其中1例更是創下越南15年換肝史以來，年紀與體重最小的紀錄。

今年2月，劉君恕的團隊再度獲邀前往越南執行活體移植手術，不過當時新冠疫情剛開始延燒，劉君恕一行人抵達越南後沒多久，中央流行疫情指揮中心即下令暫停全國醫護人員出國旅行，導致台越之間的醫療合作中斷。

劉君恕指出，本來今年度預定要前往越南4趟進行肝手術移植，薔薔原本預定是第2梯次進行手術的病患，但卻因為疫情關係，差點無法接受換肝手術。

薔薔母親黎雲臺妝表示，當時新冠疫情爆發，越南當地政府為了防疫暫停許多重要手術執行，5月的時候各國疫情日趨嚴重，外國專家更不可能到越南動刀，薔薔若持續無法換肝，生存機率幾乎是零，求助無門的黎雲臺妝最後起了大膽的想法，就是到台灣接受治療。

黎雲臺妝是越南國家電視台主播，但來台就醫高達10至12萬美元的手術費對她來說仍然是負擔不起，最後是由同事發起募款活動，加上台灣不具名善心人士的捐贈，以及自己準備的3～4萬美元，終於湊齊足夠醫療費用來台。

劉君恕回憶，薔薔是在7月20日下午由父母及外婆相伴抵台，入境後立即進行PCR採檢確認新冠病毒陰性，但因薔薔病況相當不佳，隨即接受氣管插管及呼吸器治療。

7月26日，抵台第6天的薔薔照理說還須進行居家檢疫，但因病況持續惡化，醫療團隊仍緊急啟動手術執行母女的換肝作業，為避免新冠疫情感染風險，手術全程在獨立的負壓隔離手術房中進行，所有人員均著全套防護衣，最後由薔薔媽捐出左側葉肝臟的20％，終於完成換肝，共歷時13小時。

成功完成手術後，薔薔母女的身體狀況也逐漸恢復，8月11日薔薔媽率先出院，9月3日薔薔也成功康復出院。

薔薔媽今天接受訪問時表示，這次不僅要感謝醫療團隊，同時還要感謝許多來自越南善心人士的捐款，以及一名慷慨解囊的台灣人相助，在台灣接受治療的過程真的很幸福，醫師與病患間的關係不像主僕，倒比較像家人間的關係，真的要感謝各界的幫助。

(中時 )