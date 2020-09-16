一項針對美國Z世代和千禧世代進行的調查，竟然有高達3分之2的18到39歲美國青年族群，不知道納粹大屠殺有高達6百萬人死於非命。顯示即使透過教育和推廣，美國青年世代對這項殘酷的種族滅絕之舉的無知程度，令專家相當震驚。

近半數（48％）受訪者舉不岀任何一處納粹集中營，或納粹「族裔聚集區」的名字；近4分之1（23％）受訪者中，有的相信納粹大屠殺純屬虛構，或被誇大，或不太確定。12％表示從沒聽過這件事。

56％表示，他們曾在社群媒體平台看過納粹標記，49％在網路上看過否認或扭曲大屠殺的文章。進行這項調查的「猶太人對德國物質索賠大會」（Claims Conference）總裁泰勒表示，這結果「令人震驚且哀傷，也更凸顯出，我們為何必須限在採取行動，讓仍在世的大屠殺倖存者，能為自己發聲。」

這不是第一次經調查發現，年輕世代對這項人道浩劫的知悉程度低迷。去年一項針對英國人的調查中，3分之一成年人不知有納粹大屠殺或幾乎沒聽說，每20人中有一人不相信真有其事，8％受訪者認為屠殺規模被誇大，半數答不出有多少人受難。前年在7個歐洲國家進行的調查，18到34歲的法國人中，有2成沒聽說過，在奧地利的比例則為12％。

(中時 )