路透社報導，美國計劃對台軍售7項武器。國防部今晚表示，此為媒體臆測，對於評估或洽談中軍購案，均秉持低調保密原則，依例不公開說明，但會在美方正式進行「知會國會」時，即時向民眾說明。

美國總統川普政府加大對中國壓力之際，路透社報導，知情人士指出，美計劃對台灣出售7項主要武器系統，包括水雷、巡弋飛彈和無人機等；而美國一次對台出售7項武器相當罕見，不同於多年來採分散出售的前例。

國防部晚間發布新聞稿表示，此為媒體自行臆測，對於評估或洽談中的軍購案，軍方均秉持低調保密原則處理，依慣例不會對外公開說明；另外，凡是美對台軍售案件，國防部均會在美方正式進行「知會國會」時，即時向國人說明。

根據106年國防報告書刊載的「台美軍售流程」，先由台灣依作戰需求擬定所需武器後，送交報價需求信函，由美國審查後回覆報價資料，台灣完成整理獲得規畫書後，再送交發價書需求信函，美國進行跨部會審查後「進行知會國會程序」、「國防安全合作局（DSCA）網站公告」及「回覆發價書」後，台灣才會簽署發價書。

(中時新聞網)