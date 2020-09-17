仿黃色小鴨模式的安平區水景公園虎鯨展，7月推出以來人潮不如預期，業者增添1隻女虎鯨「ORLA」作伴外，10月將再推出小虎鯨，並希望展期延至明天農曆年，台南市文化局正評估中。

台南市安平區虎鯨展7月16日推出，原本由一隻充氣式虎鯨「ORCA」當亮點主角，預計在水景公園海域展出3個月，業者投入2000萬資金，台南市文化局補助200萬元，希望再造當年黃色小鴨旋風。

台南市政府原本預估人潮可達18萬，卻因為採入園購票模式，不符地方民眾期待，加上颱風、下雨等因素，大大減低觀賞意願，兩個月暑假過後，統計票房不到6萬人。

業者為了刺激收入，8月中在「ORCA」旁增加一隻女虎鯨「ORLA」，門票從每人200元降至100元（假日150元），其中50元可折抵消費，加上樂團駐唱，打造成平價南洋風味的海邊酒吧，配合天氣轉好，近期人潮逐漸回升。

孫祥隆總監表示，展覽初期還在適應南部地方消費習慣，收入不如預期，水景公園的海港型態場域優美，需要有亮點推陳出新，經過調整，已漸入佳境，但3個月展期太短，希望活動可延長至明年農曆年，一起提升安平區觀光。

台南市文化局古蹟營運科表示，虎鯨展預估3個月展期至少可吸引18萬人，目前門票收入不到6萬人，但10月還有中秋節與國慶煙火，安平區會湧入數萬人潮，是否延長展期，還在評估中。

虎鯨展除了現有兩隻虎鯨情侶相伴，業者打算10月引進小虎鯨娃娃，刺激民眾觀賞。

(中時 )