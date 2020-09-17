復興商工與天火數位股份有限公司今（17日）舉行產學合作簽約典禮。（復興商工提供）

復興商工與天火數位股份有限公司今（17日）舉行產學合作簽約典禮。（復興商工提供）

復興商工與天火數位股份有限公司今（17日）舉行產學合作簽約典禮。（復興商工提供）

復興商工與天火數位股份有限公司今（17日）舉行產學合作簽約典禮，由總經理林志帆與校長王志誠代表主持，雙方將致力朝培育台灣數位設計專業人才邁進。

復興商工取得新北市教育局「創新教育加速器」計畫方案的支持，結合跨域資源攜手產學研發，並強化與區域新興產業的連結，不斷推尋與新北市在地產業合作的機會，鏈結提升師生的產業力及競爭力。繼樂陞科技、樂美館、競鋒國際、網銀國際等合作培育遊戲新興產業人才，此次與知名遊戲開發商天火數位股份有限公司共同合作，辦理職場體驗、專案實習及遊戲角色設計獎學金等產學深度交流，培植卓越的藝術創作人才，為台灣遊戲產業培育優秀人力資源共盡心力。

王志誠校長表示，復興商工榮獲「新北創新教育加速器旗艦級」、「國教署高職優質化特優獎」、「新北市教育局校務評鑑金質學校獎」等多項肯定。創校64年來，在培育設計人才及產學成果廣受各界好評；屢獲社會肯定的關鍵在於建立良好的實務教學環境。期望此次與天火數位的合作能為師生營造一個與業界無縫接軌的學習環境，讓技高教育再次向上提升。

林志帆總經理表示，視覺表現是遊戲產品至關重要的一環，得以傳遞產品的世界觀與製作團隊的信念，決定使用者的第一印象並帶領玩家沉浸在豐富的遊戲體驗中，甚至可影響產品成敗，所以美術專才是產業持續發展的重要資產。從業近20年來，有幸能常在專案開發上與復興商工傑出校友們合作，因此倍感期待本次與學校的產學交流。

天火數位以台灣遊戲研發自居，目前共有五款遊戲產品開發中，包含近期才全新立案的跨平台多人競技類型遊戲（代號G9），亦是本學期與復興商工合作的主要目標專案。

G9預計於2021年底完成PC與手機版本的開發，屆時將有數十位別具特色的英雄角色給予玩家選擇進行線上對戰，而透過產學合作我們將首先舉辦G9角色設計競賽暨獎學金活動，輔以老師的指導鼓勵在校生參與實際產業開發流程，並有機會將創作之角色帶入商業化產品當中。天火數位也希望延續產學合作之精神，自學校延攬具潛力的畢業生加入團隊，一同創作國際級遊戲產品。

(中時 )