由中天新聞台主播簡至豪領軍的《小豪出任務》，本週前進台東縣東河鄉體驗潛水，在節目中獻出潛水初體驗，簡至豪自曝潛水前一晚胡思幻想，緊張到睡不好，「還沒下去之前就嚇死了！我覺得根本就沒有像動畫小美人魚那麼美好，潛水是走到海底去耶，又不是走到超商！」但在專業教練帶領下，讓簡至豪很有安全感，潛水當下反而心無旁鶩，心情從緊張、害怕到新奇，像是洗三溫暖一樣，本次潛水更加入護海行動，撿拾海底垃圾，也為環保貢獻心力！

「即便進去水族館、海生館，那還是在陸地上啊！但潛水是真正進入海底世界，感覺很不一樣！」雖然這麼說，但潛水也是簡至豪今年最想做的事情之一，恰好工作上得出任務便得償夙願。過去未曾有過潛水經驗的他，參加了潛水體驗課程，學員只要專注呼吸、漫步海底，其他則交給專業教練！潛水業者設立3米深的訓練專用深水池幫遊客行前訓練，包括「以口呼吸」、「面鏡排水」、「排耳壓」等必備技巧，相當適合初學者。

《小豪出任務》簡至豪前進台東縣東河鄉體驗潛水。(圖／中天新聞台提供)

簡至豪透露潛水全程用口呼吸，透過氣瓶獲得氧氣，且須隨著下潛深度增加，逐步排除耳壓，若因碰撞導致面鏡進水，排水技巧就派上用場！不過這次潛水還是有克服不了的難關，「每次拆卸面鏡去除水氣時，忍不住用鼻子呼吸，因此吃了好幾次水，嗆到一個不行！」他笑著說，在水池練習和真正實際下海潛水實在差太多了，水池能見度高，無奈真正下海體驗時，適逢颱風剛過，導致海象混濁，沒辦法一窺美麗的海底世界。不過也剛好碰上業者與政府合作的護海行動，轉而當起環保小尖兵，一同撿拾海底垃圾，友善海洋！

雖然這次體驗受自然因素影響，稍有美中不足的地方，但簡至豪還是很開心終於有了潛水初體驗，甚至有了小小夢想，期盼在未來能持續精進潛水技能，踩點各大潛水聖地，徜徉在大海中，與魚同游！更多節目精彩內容，請鎖定本週六（19日）中天新聞台52頻道下午1點《小豪出任務》，還可上中天新聞CH52 YouTube觀看系列完整影片，記得訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，上新片不怕錯過！

(中時新聞網)