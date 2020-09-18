「2020創意台中」活動18日在台中舊火車站展開，盼以創意結合懷舊，帶領民眾感受舊城之美。（林欣儀攝）

裝置藝術「擬旗化語」設置在舊台中車站的鐵軌上，以火車旗語為主軸，充滿視覺驚奇。（林欣儀攝）

看過裝置藝術場地是在火車軌道上嗎？為發展台中舊城區，中市府文化局利用台中舊火車站空間，以「Trendy Midtown」為主題，舉辦「2020創意台中」活動，共規畫6大展覽、4場音樂市集與5大戶外裝置，市長盧秀燕說，創意結合懷舊，好看、好吃又好玩。

展期共10天的「2020創意台中」活動在時尚爵士舞蹈演出中揭開序幕，緊接著，與會者手持6大主題立牌、象徵要用創意點亮時尚中城。戴著大甲藺草帽參加開幕活動的盧秀燕表示，舊城區是台中最具創意文化的發源地，透過文創、展覽與展演等方式，盼讓中區不但是懷舊城區、也是「時尚中城」。

受邀主持開幕活動的藝人黃子佼說，策展以「Trendy Midtown」為主題，除擴大至TREND建築、TREND設計、TREND藝術、TREND品味與TREND好食、TREND創意6大主題，「trend」還具有「串」的意涵，透過活動串聯這些元素，堪稱驚喜連連，邀大家來品味台中。

文化局指出，活動中5大藝術裝置是大亮點，包括建築師陳宣誠打造的「城市浮洲」、插畫家阿蕉手繪插畫4公尺高充氣「汪星人Mr.Cloudy」與插畫家諾米復刻經典的「鐵道便當料理鋪」、黑青的舊城門插畫與AR擴增實境「創遊台中」，其中，設置在鐵軌上的「擬旗化語」火車旗語裝置藝術充滿視覺驚奇，盼喚起民眾對舊車站的回憶。

文化局強調，創意台中展期從18日至27日，其中匯聚台中豐沛能量，民眾還可走到舊台中車站月台上、欣賞音樂市集中文創工作者的精心創作。

(中時 )