熱映中的國片《消失的情人節》2019年在嘉義縣東石、布袋等鄉鎮拍攝，嘉義縣政府21日晚間在嘉義秀泰影城包場，用力挺國片。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

熱映中的國片《消失的情人節》2019年在嘉義縣東石、布袋等鄉鎮拍攝，嘉義縣政府21日晚間在嘉義秀泰影城包場，縣長翁章梁帶領縣府團隊，廣邀縣議員、農會總幹事、鄉鎮市長、布袋、東石當地村里長與地方人士一起欣賞這部看得到嘉義之美的院線片，用力挺國片，更挺嘉義。

《消失的情人節》是一部奇幻愛情喜劇，由億萬導演陳玉勳自編自導，搭配金馬監製葉如芬及李烈，聯手打造愛情喜劇，並由金馬獎最佳男配角劉冠廷與金鐘獎得主李霈瑜（大霈）領銜演出，詮釋「快女慢男」新鮮的組合，想要帶給觀眾與眾不同的浪漫體驗。

翁章梁表示，透過《消失的情人節》劇組專業的運鏡與取景，讓嘉義純樸的景象在電影中呈現美麗又浪漫的風情，民眾看到家鄉出現在電影的場景內也感到與有榮焉，更希望藉此行銷嘉義，讓更多人看見嘉義的美，帶動在地觀光。

當被問及為何會挑選嘉義作為拍攝場景，陳玉勳說，電影《熱帶魚》就曾到嘉義沿海取景，這次籌拍《消失的情人節》時，又再度想要造訪嘉義，勘景後認為東石水沒特有的景色很適合片中「靜止世界」的概念，隨後便帶著劇組人員駐點在嘉義拍攝2週。

嘉義的美景也沒讓導演失望，有一天傍晚在東石搶拍到非常夢幻的夕陽，在電影中唯美呈現，更讓勳導直讚嘆，這麼美的場景只有嘉義才有，以後還會想再回來拍攝！

翁章梁也與李霈瑜一起到東石拍攝宣傳電影場景和行銷在地美食的短片，希望更近一步向觀眾介紹嘉義沿海風情與特色美食。翁章梁強調，營造友善影視環境是縣府重點工作之一，為達成目標，現階段第一透過彙整「場景事件簿」，蒐集嘉義縣最值得取景拍攝的地點給劇組參考使用；第二就是編列預算補助影視業者，提升影視業者來嘉義取景拍攝的意願。

翁章梁說，嘉義縣都市化程度較低，沒有工業污染，反而保有山、海、平原的自然風光，是嘉義的優勢；加上各種大型活動及民俗節慶，具備相當的多元文化發展成就，歡迎影視業者來嘉義縣，縣府一定全力配合與協助。

(中時 )